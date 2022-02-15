Dükkan sahibi ne yapacağını şaşırdı

Ordu’da sokaklarda gezdikten sonra bir dükkana giren porsuk, iş yeri sahiplerini şaşırttı. Hayvanın çok sakin olduğunu anlatan Harun Çetinkaya ‘‘Biraz dolaştı, sonra gidip masanın altına yattı. Biz de ne olduğunu anlamaya çalıştık’’ dedi. İş yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi porsuğu yakalayarak veterinere götürdü. Vitamin takviyesi yapılan porsuk doğal ortamına bırakıldı.
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