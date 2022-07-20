Dükkandan çıkan gencin üzerine çatıdan şemsiye düştü

İstanbul Sancaktepe’de dükkandan çıkan bir genç ölümden saniyelerle kurtuldu. Cep telefonuyla konuşan genç aracına doğru yürürken çatıdan demir bir bahçe şemsiyesi düştü. Kilolarca ağırlıktaki demir şemsiye otomobilde maddi hasara yol açarken, gencin rahatlığı çevredekileri şaşırttı.

Haberler - İHA 20.07.2022 - 12:35 | Son Güncelleme : 20.07.2022 - 12:46

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