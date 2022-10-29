Dünya basınında Cumhuriyet'in ilanı: Atatürk’ün ilk işareti verdiği röportaj
29 Ekim'de Ankara'daki meclisten çıkan o karar, hızla tüm dünyaya yayıldı. Dünyanın dört bir yanındaki gazeteler,, genç Türkiye devletinin yeni yönetim şeklini okuyucularına yayımladıkları haberlerle duyurdu. Cumhuriyetin ilanının dış basındaki yansımalarını NTV muhabiri Öykü Tüccar araştırdı. (Kamera: Kazım Özbek)
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