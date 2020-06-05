Dünya Çevre Günü Özel: Aslıhan Gürbüz'ün doğayla iç içe hayatı

Onu Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakteri olarak izledik ve çok sevdik. Zengin bir banliyo hayatının entrika seven kadınlarından biriydi. Oyuncu Aslıhan Gürbüz özel hayatında ise doğayla iç içe, toprakla barışık, dünyayı çok seven bir isim. Gürbüz, Dünya Çevre Günü vesilesiyle NTV ekibinden Gülay Afşar ile konuştu.

NTV 05.06.2020 - 14:31 | Son Güncelleme : 05.06.2020 - 15:25

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