Dünya Kız Çocukları Günü'nde Türkiye'de tablo nasıl?
Dünya Kız Çocukları Günü her yıl 11 Ekim'de kız çocuklarının haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak amacıyla kutlanıyor. Eğitime erişim ve çocuk yaşta evlilikler en büyük sorunlar... Türkiye'de geçen yıl 720 bin kız çocuğu okulu bıraktı, yine yalnızca 2022 yılında 24 bine yakın kız çocuğu 16-17 yaşlarındayken evlendirildi. İşte ayrıntılar... (Haber: Melike Şahin)
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