Dünya kültür mirası Ayasofya

Ayasofya bugün 86 yıl sonra kılınan ilk namazın ardından ibadete açıldı. Müzeden camiiye dönüştürülmesi sürecinde tartışılan konulardan biri de Ayasofya'nın "Dünya Kültür Mirası" listesindeki durumu. Birleşmiş Milletlerin bu listeyi belirleyen kurumu UNESCO, karardan sonra "Türkiye'nin statü değiştirme kararından dolayı üzgünüz” açıklaması yaptı. UNESCO, yapının listedeki durumunun gözden geçirilebileceğini de söylüyor. Peki bu mümkün mü? Bir kültürel ya da doğal varlık, dünya kültür tarihi listesine nasıl alınıyor. Bir eserin korunması için o ülkeye düşen yükümlülük neler?
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NTV 24.07.2020 - 16:24| Son Güncelleme : 24.07.2020 - 17:50
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