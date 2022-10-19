Dünya şampiyonu olan milli sporcu Kazaklara Türk bayrağıyla ders verdi
Antalya’da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’na Türk ve Kazak sporcular arasındaki gerginlik damgasını vurdu. Kendi klasmanında Dünya Şampiyonu olan milli sporcu Derya Ceren Çağlayan, ödül töreninde kendisinden önce kürsüye çıkarak ülkelerinin bayrağını açan Kazak sporcuların nezaket dışı hareketine Türk bayrağıyla yanıt verdi.
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