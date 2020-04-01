Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili bomboş!

Corona virüs önlemleri kapsamında #evdekal bazı illerde uygulanmasa da çağrının yanıt bulduğu yerler var. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili yılın bu dönemlerinde çok kalabalık olurdu. Ancak şu an bomboş.
Abone ol
Paylaş
NTV 01.04.2020 - 16:25| Son Güncelleme : 01.04.2020 - 17:04
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.