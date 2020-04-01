Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili bomboş!

Corona virüs önlemleri kapsamında #evdekal bazı illerde uygulanmasa da çağrının yanıt bulduğu yerler var. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili yılın bu dönemlerinde çok kalabalık olurdu. Ancak şu an bomboş.

NTV 01.04.2020 - 16:25 | Son Güncelleme : 01.04.2020 - 17:04

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