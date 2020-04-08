Dünya'da corona virüs kaynaklı neler oluyor?

Dünya'dan corona virüs ile ilgili enteresan görüntüler de geliyor. Şili'de başkent Santiago sahiline virüs sessizliğini fırsat bile yırtıcı pumalar indi. Yunanistan'da ise Paskalya öncesi çikolatadan tavşanlar maskelendi.
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NTV Haber 08.04.2020 - 09:26| Son Güncelleme : 08.04.2020 - 09:36
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