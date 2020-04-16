Dünyada gündem olan Türk hemşire NTV'ye konuştu: Psikolojik olarak yükümüz ağır

Corona virüs salgınıyla mücadelenin baş kahramanı şüphesiz sağlık çalışanları. Çoğu zaman evlerine gitmeden hastalarla ilgilenen bu kahramanlardan biri de Dilara Hemşire. Dünya onu buğulu camlar ardındaki yorgun gözlerle tanıdı. Dünya basınında yer bulan ve sağlık çalışanlarının sesi olan Dilara Fahrioğlu, yoğun bakım servisinde yaşanan zorlu süreci NTV'de anlattı.

16.04.2020 - 18:14 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 18:38

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