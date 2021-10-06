Dünyanın dev uçakları İstanbul'da

Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A-380 ve kargo uçağı An-225 aynı dakikalarda İstanbul Havalimanı pistindeydi. Tarihinde ilk kez İstanbul seferine başlayan Airbus A380 için havalimanında bir de tören düzenlendi. (Haber:Emirhan Ergen Kamera:Bahattin Demir)
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NTV 06.10.2021 - 09:40| Son Güncelleme : 06.10.2021 - 11:01
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