Dünyanın dev uçakları İstanbul'da

Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A-380 ve kargo uçağı An-225 aynı dakikalarda İstanbul Havalimanı pistindeydi. Tarihinde ilk kez İstanbul seferine başlayan Airbus A380 için havalimanında bir de tören düzenlendi. (Haber:Emirhan Ergen Kamera:Bahattin Demir)

NTV 06.10.2021 - 09:40 | Son Güncelleme : 06.10.2021 - 11:01

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