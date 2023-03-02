''Dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi'' Kurtuluş'u NTV drone kamerası görüntüledi
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu 11 ilden Hatay'da, tarihi Kurtuluş Caddesi'ndeki yıkımı NTV drone kamerası görüntüledi. ''Dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi'' olarak bilenen caddenin hali, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. (Haber: Burak Özcan Kamera:Kenan Kızılağaç)
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