Dünyaya meydan okuyan bir Meclis

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 23 Nisan 1920'de tam 105 yıl önce açıldı. Yapılan sadece milletvekillerinin bir araya gelmesi değildi. Savaş şartlarında, işgal altındaki bir ülkede bu açılışın çok daha büyük bir anlamı vardı. 23 Nisan 1920 işgalci ülkelere karşı bir meydan okuma bir cesaret gösterisiydi. O güne nasıl gelindi, Meclis nasıl açıldı, Atatürk neler söyledi?
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