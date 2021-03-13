''Dur'' ihtarına uymadı kaçtı, motosiklete çarptı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle devriye atan polis ekipleri otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü ara sokaklardan ters yönde süratli giderek bir motosiklet sürücüsüne çarptı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından araç durduruldu. Araçta bulunan sürücü Çağrı A., ve yanında oturan arkadaşı Mehmet Şirin Ö., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
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NTV 13.03.2021 - 15:11| Son Güncelleme : 13.03.2021 - 15:23
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