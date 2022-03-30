Dur ihtarına uymayan sürücü kadın polisi metrelerce sürükledi
Denizli’de polisin dur ihtarına uymayan sürücü film sahnelerini aratmayan anlara neden oldu. Kaçmaya çalışan sürücü çaptığı kadın polisi kaputta metrelerce sürükledi. Olayı görüp koşan vatandaşlar arabanın etrafını çevirerek sürücünün durmasını sağladı. Gözaltına alınan Mahir K.’nın daha önce ehliyetine iki kez el konulduğu ortaya çıktı. Polis memuru Ezgi Gönül olayı şans eseri yara almadan atlattı.
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