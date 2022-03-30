    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Dur ihtarına uymayan sürücü kadın polisi metrelerce sürükledi

Denizli’de polisin dur ihtarına uymayan sürücü film sahnelerini aratmayan anlara neden oldu. Kaçmaya çalışan sürücü çaptığı kadın polisi kaputta metrelerce sürükledi. Olayı görüp koşan vatandaşlar arabanın etrafını çevirerek sürücünün durmasını sağladı. Gözaltına alınan Mahir K.’nın daha önce ehliyetine iki kez el konulduğu ortaya çıktı. Polis memuru Ezgi Gönül olayı şans eseri yara almadan atlattı.

Haberler - ntv.com.tr 30.03.2022 - 15:22 | Son Güncelleme : 30.03.2022 - 15:28

TÜRKİYE HABERLERİ