Duraklarda dilendi, metroda paraları saydı

İstanbul'da Üsküdar Altunizade Metro İstasyonuna gelen dilenci durak içerisinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilendi. Bir süre sonra kadın başka bir durağa gitmek için metroya bindi. Metroda herkesin içinde yere oturan kadın, kesesinde bulunan paraları çıkartarak saymaya başladı.
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