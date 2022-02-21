Durdurmaya çalışan iki kadını da eziyordu

İstanbul Kağıthane’de kiralık bir araçla çıkmaz sokağa giren sürücü, park halindeki bir araca çarptı. Durumu fark eden iki kadın, koşarak gelip sürücüyü durdurmaya çalıştı. Ancak kadınları dikkate almayıp kaçmaya çalışan sürücü, park halindeki araçlara çarpıp takla attı. Pencereden çıkıp aracı kontrol eden sürücü kaçıp gitti. Polis, kiralama şirketinden kimlik bilgilerien ulaştığı sürücüyü kısa sürede yakaladı.
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