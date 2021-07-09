Duruşmaya sedyeyle geldi: ''Adalet istiyorum''

İstanbul Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu'ya kurşun yağdıran Samet Mutlu'nun yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sedyeyle gelen Sabiha Mutlu, ''Ben adalet istiyorum. Ayaklarımı geri istiyorum. Ben cezasını en üst seviyeden almasını istiyorum.'' dedi. Sanık Samet Mutlu iki ayrı suçtan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

NTV 09.07.2021 - 10:24 | Son Güncelleme : 09.07.2021 - 10:37

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