Anahtarını unutunca eve böyle girdi

Antalya'da anahtarını içeride unutan genç adam, eve girebilmek için canını hiçe saydı. Alt katın balkonuna çıkıp beline ip bağlayan adam, üst kattaki arkadaşından kendisini çekmesini istedi ve buldukları bu tehlikeli yöntemle pencereden içeri girdi. Ardından da ‘‘Tamam, salın beni’’ diyerek arkadaşlarıyla birlikte gülüştü.

NTV 06.04.2021 - 14:00 | Son Güncelleme : 06.04.2021 - 14:30

DİĞER VİDEOLAR