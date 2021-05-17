Duvar kenarındaki otlar sayesinde hayata tutundu (Arkadaşı yaşamını yitirdi)
Manisa’da baraj duvarına oturmak isteyen iki gençten biri kayıp düşerek hayatını haybetti, onu kurtarmak isterken kayan arkadaşı ise otlara tutunmayı başararak hayatta kaldı. Olay, Sarıgöl ilçesindeki Afşar Barajı’nda yaşandı. 16 yaşındaki Mehmet Çömlekçi ile arkadaşı Hüseyin Yılmaz baraj kenarına gezintiye gitti. Dengesini kaybeden Çömlekçi, baraj gölüne düşerek kayboldu. Arkadaşını kurtarmak isteyen Hüseyin Yılmaz ise suya düşerken kenarda bulunan otlara tutundu. Eğimli duvarda dakikalarca bekleyen genç, botla kurtarıldı. Ekipler göle düşen Mehmet Çömlekçi'nin cansız bedenine ulaştı.
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ntv.com.tr 17.05.2021 - 10:10| Son Güncelleme : 17.05.2021 - 10:24
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