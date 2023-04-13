Duvarları kuvvetlendiren sprey

Şehirlerin depreme nasıl hazırlanacağı en yakıcı sorunlardan biri. Kentsel dönüşüm hem maliyetli hem de beraberinde birçok hukuki problemi getiriyor. Binaları kuvvetlendirmek için de çeşitli yöntemler var. Türk mühendislerin geliştirdiği petrol bazlı bir ürün, duvarları güçlendirebiliyor. (Haber: Tuana Çiftçi - Kamera: Cumhur Çatkaya)
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