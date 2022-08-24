‘Düzce bunu izlesin’ mesajıyla paylaştı, ehliyetine el konuldu

Düzce’de hastane otoparkından, kapanların üzerine otomobilin paspaslarını koyarak tersten çıkan sürücünün ehliyetine el konuldu. Görüntüleri sosyal medyadan, ‘Düzce bunu izlesin’ mesajıyla paylaşan Mertcan A.’ya bin 626 TL ceza kesildi ve sürücü yeterliliğine sahip olup olmadığının tespiti için psikoloğa sevk edildi.

Haberler - DHA 24.08.2022 - 16:16 | Son Güncelleme : 24.08.2022 - 16:27

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