Düzce depremi İstanbul depremini tetikler mi?

NTV yayınına katılan YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy, Düzce depreminin İstanbul depremini tetiklemeyeceğini söyledi. Ersoy ‘‘Bu deprem İstanbul’a gerilim yüklememiştir. Ancak yıkıcı İstanbul depreminin olması kaçınılmaz. Bu yüzden kentsel dönüşümün bir an önce tamamlanması gerekiyor’’ dedi.
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