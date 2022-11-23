Düzce’de çekim yaparken artçı sarsıntıya yakalandılar
Deprem sonrası basın mensupları da hızlı bir şekilde olay sahaya depremin olduğu bölgelere koştu. Anadolu Ajansı’nda çalışan meslektaşlarımız da Düzce’de hasarlı binaları görüntüledikleri sırada artçı depreme yakalandılar.
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