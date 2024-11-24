Düzce'de İsmail öğretmene duygulandıran sürpriz
Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi 10-A sınıfı öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde kolları olmayan engelli öğretmenleri İsmail Ceylan için sürpriz kutlama hazırladı. Sınıfın 4 ayrı noktasına kameralar yerleştirildi, öğrencilerle görüşmeler yapılarak provalar alındı. Ders zili çaldığında her şeyden habersiz sınıfa giren İngilizce Öğretmeni İsmail Ceylan, ders anlattığı sırada, öğrencilerden biri ayağa kalkarak "Senden Daha Güzel" şarkısını söylemeye başladı.
22 yıllık öğretmen İsmail Ceylan, "Öğretmenlik hayatım boyunca birçok sürpriz oldu. Hatta bir defasında öğrenciler kavga ediyor diye çağırdılar ve ayırmaya gittim. Ama sürpriz varmış. Bugünkü ise, sürprizlerin en büyüğüydü. Büyük bir hazırlık olmuş gerçekten, çok teşekkür ederim." dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Düzce
- Türkiye
- Eğitim
- 24 Kasım Öğretmenler Günü