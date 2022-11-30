E-5’te ambulansa dakikalarca yol vermedi

İstanbul’da E-5 karayolu Küçükçekmece mevkiinde bir sürücü ambulansa dakikalarca yol vermedi. Önündeki diğer sürücüler yoldan çekilse de O, ambulans şoförünün ısrarla siren ve korna çalmasına aldırış etmedi. Bir süre sonra sağ şeride geçen sürücüye ambulans şoförü tepki gösterdi.
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