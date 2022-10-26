E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza

İstanbul D-100 karayolu Avcılar mevkisinde arkasından gelen ambulansın siren ve ışıklı uyarılarına rağmen yol vermeyen aracın sürücüsü C.U'ya 819 lira para cezası kesildi. Emniyet görevlilerince yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, gidişe ayrılan sol şeridi sürekli işgal etmek maddesinden 427 lira, geçiş üstünlüğü bulunan aracın duyulur, görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamaktan 196 lira, müzik cihazlarını kamunun huzur ve rahatını bozacak şekilde kullanmaktan 196 lira olmak üzere toplam 819 lira ceza uygulandı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.