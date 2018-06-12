E-5'te motosiklet terörü kamerada

E-5 Karayolu Kozyatağı mevkiinde sürücü, trafikte ellerini direksiyondan çekerek motosikletini ayaklarıyla kullandı. Yolda metrelerce tek teker üstünde seyrederek terör estiren motosikletli, “Polis istese de beni yakalayamaz” diyerek kaydettiği o anları bir de sosyal medyada yayınladı. Sosyal medyada takılacağını söyleyerek ayaklarını direksiyona uzatan sürücü metrelerce bu şekilde seyretti. Takipçilerinden ekran görüntüsü almasını isteyen motosikletli, trafik polisini görünce ayaklarını direksiyondan çekti. O anları da kask kamerasıyla kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.