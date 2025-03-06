Ece Gürel'in bulunduğu anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı
İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları kapsamında sağ bulundu. Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmalar dördüncü gününde sonuç verdi. Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde bulundu. Bunun üzerine uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.
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