Ece Gürel'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'na 2 Mart'ta giden ve kaybolduktan 4 gün sonra bulunan, ardından da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden Peyzaj mimarı Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Gürel'in Belgrad Ormanı'na gittiği gün Mecidiyeköy'den metroya bindiği anlar yer alıyor. Turnikelerden geçen Gürel, Hacıosman durağında metrodan indikten sonra otobüsle Belgrad Ormanı'na gidiyor.
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