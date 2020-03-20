Eczanelerde corona virüs önlemi: 1 metre kuralı

Corona virüsle mücadele kapsamında eczanelerde de önlemler artırıldı. Artık müşteriler bariyerlerle birbirinden ayrılan noktalarda, aralarında 1 metre boşuk bırakarak sırada bekleyecek. Eczacılar kendi dezenfektanlarını da üretebilecek.
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NTV 20.03.2020 - 11:07| Son Güncelleme : 20.03.2020 - 12:33
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