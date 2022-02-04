Edirne valiliğinden Adalet Heykeli açıklaması

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı'nın dün gece ateşe verildiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Valiliği, Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı'nın yakılmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden yakma eylemini gerçekleştiren kişinin akli dengesinin yerinde olmadığının tespit edildiğini açıkladı.
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