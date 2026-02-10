Edirne'de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

Edirne'de otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişinın yaralandığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Kocasinan Mahallesi Gazeteci İhsan Özüağı Caddesi'nde meydana geldi. H.Ç. idaresindeki 22 AAL 064 plakalı otomobil ile İ.Y. yönetimindeki 22 EY 349 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücü H.Ç. ve yanındaki yakını yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.