Efes 2022 Tatbikatı’nda ‘Adaya sızma’ senaryosu canlandırıldı

Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı’nın seçkin gözlemci günü, gece faaliyetlerinin yapıldığı bölümle tamamlandı. Senaryo gereği işgal edilen bir adaya giden unsurlar, belirlenen hedefleri tam isabet vurarak etkisiz hale getirdi. Tatbikatta bu yıl ilk kez kullanılan çok sayıda silah ve araç yer aldı.  (Haber: Merih Ak)

Haberler - NTV 09.06.2022 - 10:31 | Son Güncelleme : 09.06.2022 - 10:45

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