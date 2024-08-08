Efkan Ala NTV'de: Instagram ne zaman açılacak?
İç ve dış politikada gündem oldukça yoğun. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NTV canlı yanında gündemi değerlendirdi. Instagram ve Roblox'a gelen erişim yasağı ile konuşan Ala, Türkiye'nin hassasiyetleri olduğunu vurgulayıp "Biz, böyle bir iletişim devriminin olduğu çağda bunları kısıtlayarak yola devam etmeyi arzu eden bir iktidar değiliz." dedi. Ala, Türkiye'nin özgürlükleri kısıtlamak için değil, özgürlükleri genişletmek için bu görüşmeleri yaptığını dile getirip "Ben kısa zamanda netice alacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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