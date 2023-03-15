Ege üzerinden öğle saatlerinde yeni bir yağışlı sistem geliyor
NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, özellikle Adıyaman, Hatay, İskenderun, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da şiddetli yağışların devam edeceğini söyledi ve cuma akşamına dikkat çekerek su baskını riskinin hala devam ettiğini vurguladı. Batı bölgelerin de yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğine dikkat çeken Çalışklan, ''Bugün öğleden sonra İzmir, Dikili ve Foça'da su baskını riski var. İstanbul'a yağmur yarın gelecek. Özellikle cuma, cumartesi günü İstanbul, Marmara ve Ege, soğuk ve yağmurlu havanın etkisinde olacak'' dedi.
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