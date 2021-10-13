Ege'de arama kurtarma tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızı 2021 arama kurtarma tatbikatı Ege Denizi’nin uluslararası sularında başladı. Senaryo kapsamında batma tehlikesi geçiren içinde göçmenlerin olduğu ticari gemideki kazazedeler kurtarıldı. Haber: Merih Ak Kamera: Burak Uygun

Haberler - NTV Haber 13.10.2021 - 21:21 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 21:25

TÜRKİYE HABERLERİ