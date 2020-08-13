Eğitim takvimi netleşti: Vaka sayısı düşmezse tarih ileriye kayabilir

Uzun süredir merak edilen "eğitim takvimi" netleşti. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim süreci yeniden başlayacak. 21 Eylül'den itibaren aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçilecek. Peki kademeli eğitim nasıl işleyecek? Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ateş Kara NTV yayınında anlattı.

ntv.com.tr 13.08.2020 - 17:58 | Son Güncelleme : 13.08.2020 - 17:59

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