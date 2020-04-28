Eğitime verilen ara uzatılacak mı?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin gözü kulağı okullarla ilgili verilecek kararda. Eğitime verilen aranın Ramazan Bayramı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Bir yandan da normalleşme sürecine ilişkin hazırlıklar başlatıldı. Normalleşme adımı atılabilmesi için kriter o ilde 5 gün boyunca vaka görülmemesi olacak.
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NTV 28.04.2020 - 16:33| Son Güncelleme : 28.04.2020 - 16:49
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