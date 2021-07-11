Eğlence diye yolu kapatıp lastik yaktılar

İstanbul’da Beylikdüzü Gürpınar Sahil Yolu’nda buluşan bir grup, lastik yakıp tozu dumana kattı. Aralarında kadınların da olduğu grup, eğlence adı altında araçlarıyla trafiğe kapattıkları yolun ortasında Erik Dalı da oynadı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere tepki yağdı.
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ntv.com.tr 11.07.2021 - 16:36| Son Güncelleme : 11.07.2021 - 16:50
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