Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışan karı kocaya, ehliyetsiz bir sürücü çarptı. Olay sonrasında kaçan 18 yaşındaki Kerem B. ve arkadaşı Enes K. yakalandı. Şüpheliler ifadelerinde aracı Enes K.’nın kullandığını söyledi ancak sorgulama sonucunda aracı ehliyetsiz olduğu belirlenen Kerem B.’nin kullandığı ortaya çıktı. Enes K. para cezasına çarptırılırken Kerem B. gözaltına alındı. Kazada 59 yaşındaki Hamza Polat hafif yaralandı, eşi Adalet Polat’ın ise hayati tehlikesi sürüyor.
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