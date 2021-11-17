Ehliyetsiz sürücü dehşeti: Ara sokakta takla attı

Bursa’da ehliyetsiz bir sürücü hızla girdiği sokakta direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı. Ters dönen araçtaki üç genci esnaf kurtardı. Gençler kargaşadan yararlanıp kayıplara karıştı. Fakat çevredekilerin araştırmasıyla üç genç kısa sürede bulundu ve direksiyondaki sürücünün 17 yaşında olduğu anlaşıldı. Kazada arabası hasar gören Ayhan Ağgülü ‘‘Genç yabancı uyruklu. Babası gelip zararı karşılayacaklarını söyledi. Bu kadar dar sokakta birinin ölümüne sebep olabilirdi’’ dedi.
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