Ehliyetsiz sürücü kontrolü kaybetti

İstanbul Sultanbeyli'de 17 yaşındaki M.B'nin kullandığı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, yolda yürüyen Yusuf Taşkın'a çarpıp, iş yerine girdi. Ağır yaralanan 63 yaşındaki Yusuf Taşkın hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan sürücü M.B, gözaltına alındı.

NTV 07.07.2021 - 10:30 | Son Güncelleme : 07.07.2021 - 11:56

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