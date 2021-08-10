Ehliyetsiz sürücü otobüs durağına daldı

İstanbul Büyükçekmece’de ehliyetsiz bir sürücü otobüs durağındaki iki yolcuya çarptı. Kaza sırasında durakta olan Emrecan Ertürk ‘‘Otobüs durağa tam yanaşmamıştı. Otomobil sürücüsü de otobüsün sağından, emniyet şeridinden gelip durağa daldı’’ dedi. Ağır yaralanan iki yolcu hastanede tedavi altında... Ehliyetsiz sürücü ise gözaltına alındı.
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ntv.com.tr 10.08.2021 - 10:03| Son Güncelleme : 10.08.2021 - 10:09
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