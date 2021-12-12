Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

İstanbul Kartal’da polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçarken kaza yaptı. D-100 Karayolu’nda yaşanan kaza sonrasında sürücü kontrolünü kaybedince polis ekipleri önünü kesti. Araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilirken ehliyetsiz olduğu anlaşılan sürücü gözaltına alındı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.