Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

İstanbul Kartal’da polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçarken kaza yaptı. D-100 Karayolu’nda yaşanan kaza sonrasında sürücü kontrolünü kaybedince polis ekipleri önünü kesti. Araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilirken ehliyetsiz olduğu anlaşılan sürücü gözaltına alındı.

Haberler - ntv.com.tr 12.12.2021 - 13:14 | Son Güncelleme : 12.12.2021 - 13:26

TÜRKİYE HABERLERİ