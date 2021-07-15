Ehliyetsiz sürücüden kaçamadı: Haftaya askere gidecekti

İstanbul Güngören’de, iddiaya göre ehliyeti olmayan bir sürücünün çarptığı 20 yaşındaki Sedat Barlak hayatını kaybetti. Barlak, Eşref Bitlis Caddesi’nde karşıdan karşıya geçiyordu. Üzerine hızla gelen aracı fark etti ancak kaçamadı. Olay yerinde hayatını kaybeden Barlak'ın haftaya askere gideceği öğrenildi. Ehliyetsiz sürücü Sevim Ekinci gözaltında…

ntv.com.tr 15.07.2021 - 16:44 | Son Güncelleme : 15.07.2021 - 16:57

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