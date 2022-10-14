Ehliyetsiz sürücüler can aldı

İstanbul'da dün 17 yaşında ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı genç doktor hayatını kaybetti. Ancak bu bir ilk değildi. Son haftalarda yaşı uygun olmadığı halde araç kullanan çok sayıda kişi kazalara yol açtı. Sadece Ekim ayında yani son 13 günde ehliyetsiz sürücülerin neden olduğu kazalarda 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölenden biri de 7 yaşında bir çocuktu.
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