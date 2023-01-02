Ehliyetsiz ve alkollü sürücü palmiyelere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıktı. Elektrik direği ile palmiyelere çarpan otomobil, parçalara ayrıldı. Feci kazada aracı kullanan İclal Hülya B. ağır yaralandı, arkadaşı 31 yaşındaki Ahmet Erdem Sucu hayatını kaybetti. Hastanede yapılan kontrolde Hülya B.'nin 1,17 promil alkolü olduğu tespit edildi.
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