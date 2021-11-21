Ehliyetsiz ve alkolü sürücü ‘dur’ ihtarına uymadı: Polis şehit oldu
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde uygulama noktasında durmayan bir otomobil sürücüsü, trafik polisine çarparak kaçtı. Olayda trafik polisi ağır yaralanırken, aracını terk ederek kaçan sürücü yakalandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen sürücü Kemal Efe T. ve arkadaşı gözaltına alındı. 40 yaşındaki polis memuru Yusuf Ceylan hastanede hayatını kaybetti.
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