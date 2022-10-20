Ehliyetsiz ve kasksız motosikletli kazayı ucuz atlattı
İstanbul Sultangazi’de bir minibüsün çarptığı ehliyetsiz ve kaskız motosikletli kazayı ucuz atlattı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki bir aracın kaputuna savrulan motosikletli daha sonra yere düştü. Motosikletlinin kendine gelmeye çalıştığı anlarda bir sürücünün ona yardım etmek yerine aracını kontrol etmesi şaşırttı.
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